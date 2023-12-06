استقرت أسعار السمك اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق، وذلك بعد تراجعها الاثنين الماضي بقيمة 5 جنيهات، وذلك بسبب وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء في ظل أن هناك توقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى داخل الأسواق التي تختلف الأسعار بها وفقا لكل محافظة ومنطقة، وذلك وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطى

وأوضحت البوابة، أن أسعار السمك اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق تتراوح بين 60 و66 جينها بالنسبة لسعر السمك البلطي، وتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و190 جنيها، أما سعر قشر البياض بين 80 و120 جنيها، وسعر كيلو الثعابين ما بين 50 و200 جنيه، والمكرونة السويسي ما بين 60 و100 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

كما يتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري ما بين 200 و220 جنيها، أما سعر الكابوريا بين 40 و200 جنيه، والجمبري ما بين 100 و300 جنيه، والسمك البوري بين 85 و115 جنيها.