أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق.. «البوري» بـ80 جنيها

استقرت أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق، مقارنة بالأسبوع الماضي والذي شهد انخفاضا بقيمة 5 جنيهات، وذلك بالنسبة للسمك البلطي، وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي اليوم الأحد ما بين 53 و 63 جنيها.

- كما يتراوح سعر فيليه البلطي ما بين 40 و195 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر الیوم

- فيما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 85 و105 جنيهات.

- ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها.

- كما يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- ويتراوح سعر السبيط اليوم الأحد ما بين 190 و290 جنيها.

- وبالنسبة للكابوريا يتراوح سعرها في الأسواق ما بين 40 و200 جنيه.

- فيما يتراوح سعر الجمبري ما بين 220 و320 جنيها.

اسعار سمك البورى

- يتراوح سعر البوري ما بين 80 و 100 جنيها.