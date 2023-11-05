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أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق.. «البوري» بـ80 جنيها

كتب:

مريم حنفي
09:25 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
اسعار الأسماك اليوم

اسعار الأسماك اليوم

استقرت أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق، مقارنة بالأسبوع الماضي والذي شهد انخفاضا بقيمة 5 جنيهات، وذلك بالنسبة للسمك البلطي، وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي: 

 

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي اليوم الأحد ما بين 53 و 63 جنيها. 

- كما يتراوح سعر فيليه البلطي ما بين 40 و195 جنيها. 

 

أسعار الأسماك فى مصر الیوم

- فيما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 85 و105 جنيهات. 

- ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها. 

- كما يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات.  

 

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- ويتراوح سعر السبيط اليوم الأحد ما بين 190 و290 جنيها. 

- وبالنسبة للكابوريا يتراوح سعرها في الأسواق ما بين 40 و200 جنيه. 

- فيما يتراوح سعر الجمبري ما بين 220 و320 جنيها. 

 

اسعار سمك البورى

- يتراوح سعر البوري ما بين 80 و 100 جنيها. 

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