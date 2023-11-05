أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق.. «البوري» بـ80 جنيها
كتب:
مريم حنفي
09:25 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
اسعار الأسماك اليوم
استقرت أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق، مقارنة بالأسبوع الماضي والذي شهد انخفاضا بقيمة 5 جنيهات، وذلك بالنسبة للسمك البلطي، وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:
أسعار السمك البلطي
- يتراوح سعر السمك البلطي اليوم الأحد ما بين 53 و 63 جنيها.
- كما يتراوح سعر فيليه البلطي ما بين 40 و195 جنيها.
أسعار الأسماك فى مصر الیوم
- فيما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 85 و105 جنيهات.
- ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها.
- كما يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات.
أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم
- ويتراوح سعر السبيط اليوم الأحد ما بين 190 و290 جنيها.
- وبالنسبة للكابوريا يتراوح سعرها في الأسواق ما بين 40 و200 جنيه.
- فيما يتراوح سعر الجمبري ما بين 220 و320 جنيها.
اسعار سمك البورى
- يتراوح سعر البوري ما بين 80 و 100 جنيها.