سكان جنوب «تل أبيب» يقدمون التماسا للمحكمة العليا لحمايتهم من الصواريخ

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن سكان جنوب تل أبيب يقدمون التماسا للمحكمة العليا ضد الجبهة الداخلية، لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستهدفت الفصائل الفلسطينية تل أبيب بـ15 صاروخا، بعد إعلان كتائب القسام استهدافها قوة إسرائيلية شرقي خان يونس.

وقال قائد عسكري إسرائيلي، إن قواته تخوض أشرس أيام المعارك منذ بدء عملية الاحتلال العسكرية في قطاع غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته الجوية العشوائية على قطاع غزة، والي استهدفت إحداها اليوم محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.