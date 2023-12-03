صافرات وتكبيرات.. أهالي غزة يحتفلون بسقوط الصواريخ على تل أبيب (فيديو)

تداول فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر حالة من الفرح والاحتفال بين أهالي في قطاع غزة مع إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقة صارخية استهدفت مدينة تل أبيب أهم مدن إسرائيل.

وبحسب المقاطع المصورة المتداولة أطلق أهالي القطاع السافرات ورددوا التكبيرات في لحظة إطلاق الصواريخ، وهي ذاتها الصواريخ التي كشفت القناة العبرية 13 عن تعطل القبة الحديدية وفشلها في التصدي لتلك الصواريخ ما أدى إلى سقوطها في تل أبيب.

أهل غزة يحتفلون بالصواريخ التي استهدفت تل أبيب...بيئة صلبة وثابتة

للعلم الاحتفاء والصواريخ انطلقت من شمال القطاع الذي تدعي اسرائيل أنها سيطرت عليه وهجرت أهله واللهpic.twitter.com/NTlfN1Ou3K — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) December 2, 2023

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صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

ودوت صافرات الإنذار في مدينة تل أيبب في وقت متأخر من مساء السبت، إثر الضربة الصاروخية الجديدة، ورغم تقليل السلطات في إسرائيل من وطأة تلك الهجمات، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية قالوا إن سيارات إسعاف شوهدت تتجه إلى مناطق سقوط الصواريخ في تل أبيب.

وتأتي الرشقة الصاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما بعد فشل جهود تمديد الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام فقط واستئناف الاحتلال الإسرائيلي ضرباته منذ الجمعة.

وكانت إسرائيل شنت هجوماً هو الأوسع والأشد على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، إثر هجوم للفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة ما أدى إلى مقتل مئات الإسرائيليين وأسر الفصائل لعشرات آخرين.