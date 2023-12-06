تقرير أوروبي: عام 2023 هو الأكثر حرارة في تاريخ الأرض

يصدر مرصد كوبرنيكوس الأوروبي تقارير عدة بشأن درجات الحرارة، والذي أصدر مؤخرا تفاصيل بشأن سنة 2023، حيث اعتبرها الأكثر حرا في ظل تسجيل شهر نوفمبر درجات مسبوقة؛ إذ أكدت سامانثا بورجيس، نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد، إنّ العام الذي أوشك على الانتهاء ضمّ 6 أشهر وفصلين قياسيِّين من حيث الحرارة.

شهر نوفمبر الأكثر دفئا

وبحسب ما جاء في موقع مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، شهر نوفمبر 2023 صُنف كأدفأ شهر نوفمبر على الإطلاق، حيث بلغ متوسط ​​درجة حرارة الهواء السطحي 14.22 درجة مئوية، أي 0.85 درجة مئوية فوق متوسط خلال ​​الفترة 1991-2020 لشهر نوفمبر، و0.32 درجة مئوية فوق درجة حرارة شهر نوفمبر الأكثر دفئًا السابق، في عام 2020.

وكان نوفمبر 2023 أكثر دفئا بنحو 1.75 درجة مئوية من تقديرات متوسط ​​نوفمبر للفترة 1850-1900، وهي الفترة المرجعية المحددة لحقبة ما قبل الثورة الصناعية، كما يعد شذوذ درجة الحرارة العالمية لشهر نوفمبر 2023 على قدم المساواة مع شهر أكتوبر 2023، وأقل فقط من شذوذ سبتمبر 2023 البالغ 0.93 درجة مئوية.

2023 الأكثر حرارة على الإطلاق

بالنسبة للسنة التقويمية حتى الآن، بحسب المرصد الأوروبي، من يناير إلى نوفمبر، فإن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لعام 2023 هو الأعلى على الإطلاق، بمقدار 1.46 درجة مئوية فوق متوسط لحقبة ما قبل الثورة الصناعية في الفترة من 1850 إلى 1900، وأعلى بمقدار 0.13 درجة مئوية من متوسط ​​الأحد عشر شهرًا لعام 2016؛ إذ أن السنة التقويمية حاليًا هي الأكثر دفئًا على الإطلاق.

وكان متوسط ​​درجة حرارة سطح البحر لشهر نوفمبر 2023 أكثر من 60 درجة جنوبًا إلى 60 درجة شمالًا هو الأعلى على الإطلاق لشهر نوفمبر حيث بلغ 0.25 درجة مئوية أكثر دفئًا من ثاني أحر نوفمبر في عام 2015.