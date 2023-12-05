قائمة المدن الأكثر برودة اليوم.. درجة الحرارة في سانت كاترين 5 مئوية

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى عن وجود 3 مدن هي الأكثر برودة، بينها سانت كاترين والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 5 مئوية.

قائمة المدن الأكثر برودة

بحسب توقعات درجات الحرارة الصغرى، في محافظات الجمهورية المختلفة الثلاثاء 5 ديسمبر، تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم 3 مدن هي: سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة الصغرى بها 5 مئوية، وتكون العظمى 22 مئوية، أما نخل فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بها 8 درجات، فيما تكون درجة الحرارة العظمى 23 مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى في سيوة 10 درجات مئوية والعظمى 23 مئوية.

قائمة المدن الأكثر حرارة اليوم الثلاثاء

أما قائمة المدن الأكثر حرارة فتأتي في مقدمتها أسوان بـ30 درجة للعظمى، والصغرى 15 مئوية، وشرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية، أبو سمبل درجة الحرارة العظمي بها 28 درجة أما الصغرى 14 درجة مئوية الوادي الجديد، ودرجة الحرارة العظمي بها 29 درجة والصغرى 10 مئوية.