«الصحة» تدعم مستشفيات شمال سيناء بأجهزة الأشعة لاستقبال مصابي غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بـ8 محافظات، وترخيص 82 منشأة طبية بها أشعة رنين مغناطيسي، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأجهزة جرى توزيعها في محافظات قنا والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ والقليوبية وشمال سيناء والسويس، بالإضافة إلى تزويد مسستشفيي العريش وزويد المركزي بمحافظة شمال سيناء بأجهزة أشعة نقالي وتحميض ديجيتال CR وأشعة عمليات C-arm، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة.

إصدار عقود صيانة

وأضاف أنه جرى إصدار عقود صيانة لأجهزة أشعة الثدي بالوحدات المتنقلة لصحة المرأة وجهاز أشعة الثدي بمستشفى دسوق، وجهاز أشعة عادية بمستشفى حميات العباسية محافظة القاهرة، حرصا على سلامة الأجهزة وضمان عملها بشكل فعال لخدمة المرضى.

وأشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى ترخيص 82 منشأة طبية حكومية وغير حكومية تحوز على أجهزة أشعة رنين مغناطيسي، تتضمن 47 منشأة ضمن عمل اللجنة الفنية للأشعة.

المرور على أقسام الأشعة بمستشفيات الشهداء المركزى

وأضاف أنه جرى المرور على أقسام الأشعة بمستشفيات الشهداء المركزي وتلا المركزي وزاوية الناعورة المركزي بمحافظة المنوفية، وههيا المركزي وفاقوس العام بمحافظة الشرقية، للوقوف على مدى الجاهزية الطبية لها وإعطاء التوصيات اللازمة لتلافي أي ملاحظات، للارتقاء بجودة العمل بها.