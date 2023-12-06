5 نصائح من «الصحة» لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع التقلبات الجوية

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة تحت عنوان عاجل لمرضى الجيوب الأنفية، قائلة، في منشور عممته على كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، يجب على مرضى الجيوب الأنفية غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاحات لتقليل الإفرازات بعد استشارة الطبيب.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن لا بد من التخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كميات وفيرة من المياه بشكل يومي، لافتة الى أهمية وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، محذرة من الحصول على أي أدوية بدون اللجوء إلى طبيب مختص ومشرف على الحالة، كما نصحت المواطنين بالبعد عن الوصفات التي يتم تداولها بين المواطنين وبعضهم البعض، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال الرغبة في معرفة أي استفسار أو أي تساؤلات ضرورة الاتصال بالوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل هذه التساؤلات والاستفسارات من مصادرها الرسمية.

وأكدت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مطمئنة المواطنين من توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية ولا يوجد أي نقص داخل المستشفيات.