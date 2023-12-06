مدير مستشفى غزة الأوروبي: استقبلنا أعداد كبيرة من مصابي القصف الإسرائيلي

أعلن يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف«العقاد» أن المشهد الكارثي في المستشفى لا يمكن وصفه في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمات الطبية لجميع الجرحى، الذين ما زالوا يصلون إليه.

تواجد 900 جريح في المستشفى

وقال مدير المستشفى في وقت سابق، إن هناك 900 جريح يتواجدون في المستشفى الذي جرى توسعته من 250 سريرا إلى 450، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين ما يعني أن القدرة الاستيعابية باتت فوق طاقة المستشفى، مطالبا بالمسارعة العاجلة في تعزيز الطاقم الطبي.

ولفت إلى أن هناك المئات من الجرحى يعانون من شلل نصفي وشلل كلي إلى جانب مرضى العظام، الذين هم بانتظار اجراء العمليات الجراحية التي باتت غير متوفرة في المستشفى جراء الشح الكبير في المستلزمات الطبية اللازمة لإجرائها، مشيرا إلى أن هناك قرابة أربعين مريضا بحالة خطرة وموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.