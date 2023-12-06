«أورمان الشرقية»: تنظيم 4 قوافل طبية وإجراء عمليات عيون وقلب خلال ديسمبر

كثفت جمعية الأورمان جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في قرى ونجوع محافظة الشرقية، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الأعمار بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الجمعية، وبمشاركة مئات المتطوعين، ستنظم خلال شهر ديسمبر الجاري 4 قوافل طبية، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، إضافة إلى إجراء عشرات عمليات القلب والعيون، وتنظيم معارض لتوزيع الاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية والملابس الجديدة بالمجان، فضلا عن تنظيم احتفالات لدعم زواج الفتيات اليتيمات وتوزيع مشاريع التمكين الاقتصادي.

روح الانتماء والشعور بالمسؤولية المجتمعية

وأوضح رئيس جمعية الأورمان، أن مشاركة المتطوعين يمنحهم فرصة لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسؤولية المجتمعية ومشاركتهم في التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم.

وأضاف، أن الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ انشائها وذلك من خلال تكريم المتطوعين وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية، إضافة الي اطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع، بجانب زيادة وعى الجميع بمجهوداتهم الذين يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم بضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين.