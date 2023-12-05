«الأورمان» تنظم حملة تبرع بالدعم لصالح مصابي غزة في كفر الشيخ (صور)

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصاً على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة.

إقبال المواطنين على حملة التبرع بالدم

وانطلقت الحملة صباح اليوم بميدان جامعة كفر الشيخ عبر سيارات متنقلة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، وشهدت سيارات نقل الدم التابعة للحملة إقبال عدد كبير من المواطنين من أهالي محافظة كفر الشيخ من مختلف الأعمار للتبرع بالدم.

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنّ الحملة تأتي امتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، مشيراً إلي أنهم يسعوا للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.د

إرسال 108 شاحنات إلى غزة

وأضاف «فؤاد»، أنّ الجمعية لعبت دوراً ريادياً لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الأولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت فى إرسال 108 شاحنة بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني، بالإضافة إلى المشاركة فى القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلاً عن الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع آلاف المتطوعين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح «فؤاد»، أنّه جاري حالياً تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مؤكداً علي مواصلة جمعية الأورمان دعم جهودها للأهالى في غزة لحين انتهاء الأزمة، وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.