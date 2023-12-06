مصر تستقبل 19 مصابا من غزة لتلقي العلاج كتب: هانى حسن 12:34 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023 معبر رفح أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في مصر. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 20 شاحنة مساعدات تصل الجانب الفلسطيني من معبر رفح 152 شاحنة مساعدات ووقود أمام معبر رفح تنتظر الدخول إلى قطاع غزة دخول 98 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح القاهرة الإخبارية: وصول 27 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر معبر رفح القاهرة الإخبارية غزة الاحتلال بقلم هانى حسن