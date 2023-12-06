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مصر تستقبل 19 مصابا من غزة لتلقي العلاج

كتب:

هانى حسن
12:34 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في مصر.

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بقلم هانى حسن