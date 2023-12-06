ظهور حسابات وبلوجرز غير بشريين يتابعها الملايين.. محتوى جاذب وأرباح خيالية

عالم «السوشيال ميديا» واسع للغاية ومركب، يصعب بلوغ نهايته أو حتى توقعها، ومع اقتحام الذكاء الاصطناعي للمجالات كافة في السنوات الأخيرة، بات أكثر وأسرع تطورًا، حتى بات يهدد العديد من الظواهر التي كانت تعتمد على البشر فقط مثل فيديوهات المؤثرين أو ما يطلق عليهم «بلوجر».

أشخاص غير بشرية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

المثير في الأمر أن الذكاء الاصطناعي أحدث تغييرات جذرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات يقدم خدمات تضاهي تلك التي يقدمها مؤثرو «السوشيال ميديا»، وتفوقها في بعض الأحيان، إذ ظهرت في الفترة الماضية حسابات لشخصيات يتابعها الملايين، تقدم محتوى مختلفا ومتنوع وتحصد ملايين المشاهدات والتفاعلات، رغم كونها ليست مملوكة لأشخاص بشرية وتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي فقط.

صحيفة «ذا صن» البريطانية، أفردت تقريرًا مطولًا عن تلك الظاهرة، بالتأكيد أن بعض الأشخاص لا يعرفون طبيعة تلك الحسابات ويتابعونها على اعتبار كونها حقيقية وتقدم محتوى هادف أو ترفيهي، في إشارة إلى أن هذا الأمر قد يحمل العديد من المخاطر على المجتمع إلى جانب أهميته في بعض الأحيان.

شهدت السنوات الأخيرة ظهور عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص غير بشرية، جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقد تمكنت هذه الحسابات من جذب ملايين المتابعين، مما يثير التساؤلات حول مستقبل هذه الحسابات وتأثيرها على المجتمع.

تتنوع الحسابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتختلف حسب الغرض من إنشائها، ومن أكثر تلك الأنواع هي الحسابات الترفيهية التي تنشر محتوى ترفيهي، مثل مقاطع الفيديو الكوميدية أو القصص المصورة، إلى جانب الحسابات التعليمية مثل مقاطع الفيديو التعليمية أو المقالات التعريفية، ومن أشهر هذه الحسابات حساب «Lily AI» على يوتيوب، الذي ينشر مقاطع فيديو تعليمية عن مختلف الموضوعات، أيضًا تأتي الحسابات الإعلامية التي تنشر أخبار وتحليلات سياسية واجتماعية، ضمن الأكثر جذبًا للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

البلوجر المصنوعة بالذكاء «ميكيلا»

ضمن النماذج التي انتشرت بشدة في الفترة الأخيرة، البلوجر المصنوعة بالذكاء «ميكيلا»، ولديها متابعين بالملايين إذ بلغوا 2.7 مليون متابع، ورغم أنها كتبت على تعريف حسابها أنها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي إلا أن البعض لم يلتفت لذلك، وبحسب الصحيفة البريطانية، تبلغ أرباحها سنويًا مبلغ تصل قيمته إلى 11 مليون دولار، وآخرين تزيد أرباحهم عن 100 ألف دولار سنويًا.

يرجع نجاح الحسابات غير البشرية بالذكاء الاصطناعي إلى عدة عوامل، لعل أبرزها المحتوى الجذاب إذ يحرص المطورون على إنشاء محتوى جذاب ومثير للاهتمام، إلى جانب التفاعل مع المتابعين من خلال الرد على تعليقاتهم والرد على أسئلتهم، وأخيرًا الانتشار الواسع عبر وسائل الإعلام، إذ يتم الترويج للأشخاص غير البشرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مما يساعد على زيادة شهرتهم.