كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ تستقبل وفودا طلابية من 3 مدارس

استقبلت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ وفوداً طلابية من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة كفر الشيخ، ضمن نشر مفاهيم الذكاء الاصطناعي للطلاب بكافة المستويات التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعي.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ تستقبل وفوداً طلابياً

وقام المهندس وائل أبو شعيشع، أمين الكلية، بالترحيب بالضيوف، وقام بالتحدث عن الكلية، وأقسامها، وإنشائها في عام 2019 وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها في شهر ديسمبر عام 2021، ومدى الفخر بخريجي الكلية، وقام بتوضيح التقدم للدبلوم المهني، ومدى الاستفادة منه، ومركز استشارات الذكاء الاصطناعي والدورات التي سيُقدمها للأطفال والشباب.

ثم تحدث الدكتور تامر مدحت، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، عن الذكاء الاصطناعي، ودوره في المجتمع، لافتاً أنّ الكلية لا تبخل عن طلابها بأي شيء، وتقدم لهم يد العون، كما أنّ الكلية دائماً مفتوحة للجميع لتقديم الاستشارات الفنية والخاصة بالذكاء الاصطناعي.

شرح ما هو الذكاء الاصطناعي ونشأته

وتطرقت الدكتورة نورا الرشيدي، المدرس بالكلية، إلى شرح ما هو الذكاء الاصطناعي، ونشأته، واستخدامات في المجالات الطبية والزراعة والمجالات المختلفة، وأين وصلت مصر في الذكاء الاصطناعي، كما أشارت إلى المشروعات التي قامت الكلية وطلابها بعملها، وقامت بالرد على جميع الاستفسارات.

وقامت الوفود الطلابية بعمل جولة تفقدية داخل كلية الذكاء الاصطناعي، للاطلاع على المرافق والتجهيزات التعليمية، كما تفقدوا المعامل البحثية المتميزة والقاعات المختلفة بها، والتقطوا الصور التذكارية داخل الكلية.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2019، وتتكون من 7 طوابق تحتوي على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتعلم العميق، بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

وتضم الكلية 4 أقسام، فضلاً عن برنامج واحد خاص «بمصروفات»، كالآتي:

1- قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

2- قسم الربوتات وآلات الذكية.

3- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

4- قسم علوم البيانات.

5- برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.