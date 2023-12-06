توصيل مياه الشرب لـ988 أسرة أولى بالرعاية في الشرقية بتكلفة مليون جنيه

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من جمعية الأورمان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لـ988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر)، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

الجمعيات الأهلية شريك أساسي في تحقيق التنمية

وثمّن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الاورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع

بينما أوضح مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية أن خطه عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة، مؤكدا علي الاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.