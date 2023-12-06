نقابة الكيماويات تعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية

انطلقت فعاليات المؤتمر العمالي «مستقبل الأمة» للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدي، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بالمدينة الشبابية في أبو قير بمحافظة الإسكندرية.

دعم المرشح

وشهد المؤتمر توافد الآلاف من الأعضاء من كل أنحاء المحافظه، للمشاركة في المؤتمر حاملين الأعلام والصور، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات السياسية والنقابية والشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة الاسكندرية، بالإضافة إلى العاملين وأعضاء النقابات الفرعية ولجانها النقابية بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.