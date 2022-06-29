اتفاق بين نقابة الكيماويات و«بروميتون للإطارات» على حل أزمة 2000 عامل

اتفقت قيادات النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، ووفد من إدارة شركة بروميتون للإطارات، برئاسة المهندس مجد سامي مسعد، عضو مجلس الإدارة ومدير عام الموارد البشرية بالشركة، وحضور المهندس أحمد قنديل رئيس اللجنة النقابة بالشركة، على سرعة البدء في إجراءات تنفيذ حكم قضائي حصلت عليه النقابة العامة بشأن أحقية العاملين في نسبة الأرباح والإضافي المتأخرة لصالح ما يقرب من 2000 عامل.

استقرار العمل وزيادة الإنتاج

وأشاد الكيميائي عماد حمدي في اللقاء الذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر النقابة العامة للكيماويات، بتعاون الإدارة في تنفيذ الحكم لصالح العمال من أجل الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحفز العمال على المزيد من العمل، وأن ما يحدث نموذج يحتذى به في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين طرفي العملية الإنتاجية وتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن وعلى أرض الواقع، معربا عن ثقته في هذه الإدارة، خاصة وأن هناك اتفاقية عمل جماعية سابقة التزمت فيها الإدارة بحقوق العاملين خاصة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

التشاور والحوار في حقوق العمال

من جانبه أكد المهندس مجد سامي مسعد عضو مجلس الإدارة ومدير عام الموارد البشرية بالشركة، على حرص الإدارة على التواصل مع النقابة من أجل التشاور والحوار في كل ما يخص حقوق العمال المشروعة مؤكدا احترامه لكافة أحكام القضاء المصري وأن إدارة الشركة حريصة أيضا على توفير بيئة عمل لائقة للعمال إيمانا منها بأن ذلك سوف يؤدي إلى المزيد من الاستقرار في موقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج التي تعود بالخير على الجميع.