نقابة التمريض تشكل 25 غرفة طوارىء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلنت النقابة العامة للتمريض تشكيل 25 غرفة طوارىء على مستوى الجمهورية، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام، وعبده رفعت، وكيل النقابة العامة، وأعضاء هيئه المكتب، خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تشكيل 25 غرفة طوارىء

وأشارت إلى أن النقابة العامة للتمريض وضعت خطة بالتعاون مع النقابات الفرعية، حول آلية المشاركة الفعلية فى الانتخابات الرئاسية ونزول التمريض للتصويت خلال أيام الإنتخابات.

وأوضحت أن خطة النقابة العامة والنقابات الفرعية تتضمن مشاركة أكبر عدد من التمريض على مستوي الجمهورية في الانتخابات الرئاسية على مدار الـ3 أيام بطريقة منظمة.

وأشارت إلى توعية أطقم التمريض بأهمية النزول والمشاركة، وحث أفراد هيئة التمريض على المشاركة الفعالة من خلال نزولهم فى الانتخابات، مؤكدة أنه تلاحظ تحمس من جموع التمريض تجاة المشاركة الفعالة.

وأعلنت نقيب التمريض تشكيل غرفه طوارئ بكل نقابة فرعية برئاسة النقيب الفرعي تحت إشراف رئاسة النقابة العامة، وذلك إلى جانب غرفة الطوارئ الرئيسية بالنقابة العامة، لمتابعة سير نزول التمريض للانتخابات، كما جرى إعداد كشوفات بأسماء الأعضاء واللجان الانتخابيه تسهيلا عليهم.

وأفادت بأنه يجرى عقد سلسلة اجتماعات مع قيادات التمريض بالجمهورية عن طريق النقابات الفرعية والنقابة العامة، وتوثيق الاجتماعات عن طريق التواصل الاجتماعي، والواتس اب، والاتصالات المستمرة للدعاية عن طريق مديرات التمريض.

وأضافت أنه يجرى إلزام مديرات التمريض بإرسال كشوفات بأعداد التمريض وأسمائهم، وتوزيعهم على مدار 3 أيام، للتأكد من مشاركة التمريض بالانتخابات عن طريق بصمة الإصبع، ولا يجرى احتساب المامورية للتمريض إلا بعد التاكد من المشاركة، موضحة أنه يجرى التنبيه على مديرات التمريض بأن المشاركة للتمريض تقييم أساسي.

وقالت نقيب التمريض إن غرفة طوارىء الانتخابات المنعقدة بمقر النقابة العامة للتمريض، ستضم كلا من:

- كوثر محمود نقيب عام التمريض، وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية.

- عبده رفعت، وكيل النقابة العامة لتمريض مصر، ونائب رئيس غرفة متابعة الانتخابات.

- نيفين عبدرب النبي، محمد رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

- بثينه يوسف مدير عام التمريض بالصحة العامة لتامين الصحي

- عزه جلال مدير عام الطب العلاجي بوزارة الصحة

- أميرة فاروق أمين صندوق النقابة العامة للتمريض

- نادية صلاح مدير تمريض مستشفى مدينة نصر

- أمل فخر الدين وكيل ثانى النقابة العامة للتمريض

- شوقية سيد مدير تمريض مديرية الشئون الصحية بالجيزة

- سماح محمد امين مدير تمريض مديرية الشئون الصحية بالقاهرة

- شيرين مبروك مدير تمريض التأمين الصحى فرع القاهرة

- سامية حسن محب مساعد أمين الصندوق

- ليلى محمود مصطفى عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة

- هانم السيد يس محمود عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة - فاطمه محمد حسيب عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة