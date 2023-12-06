«المؤتمر»: مشاركتنا في الانتخابات رد جميل للرئيس السيسي

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمثابة رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، للجهود الكبيرة المبذولة في ملف التنمية على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع «غنيم» خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد بمحافظة كفر الشيخ اليوم، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي: «محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي حظيت بتشريف الرئيس لها منذ أشهر قليلة، لافتتاح مجموعة من المشروعات العملاقة، وعلى رأسها مصنعين للرمال السوداء بالبرلس وبلطيم، وهما من أبرز المشاريع التي شهدتها مصر في العام الحالي».

واستكمل: «نحن هنا لنرد الجميل لمن أحيا مشروعات الصيد في البحيرات الموجودة في محافظة كفر الشيخ، ففي أقل من 18 شهرا، تحولت بركة غليون إلى منطقة مشروعات قومية، يزينها المشروع القومي للاستزراع السمكي، وما يضمه من مشاريع ومراكز أبحاث، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة».

وأشار «غنيم»، إلى أن محافظه كفر الشيخ كانت دائما وما زالت، في عقل وقلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهذه المحافظة التي كانت نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية تحولت الي نموذج حي للتنمية.

وأكد غنيم، في نهاية كلمته، وعي الشعب المصري، وأن الجميع يصطف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة، والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ومواصلة رحلة العطاء.

الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، «تحت رعاية رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم»، بحضور الربان عمر صميده رئيس الحزب ونواب رئيس الحزب، رئيس جامعة كفر الشيخ، رؤساء الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر.