«صحة حماة الوطن» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت الأمانة المركزية لشؤون الصحة بحزب حماة الوطن، برئاسة اللواء دكتور عصام القاضي، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «مشينا في طريق وهنكمله».

ويأتي ذلك بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، والشيخ أحمد ترك أمين الشؤون الدينية بحماة الوطن، وعدد كبير من خبراء الصحة وهيئة الرعاية الصحة والتأمين الصحي.

تطوير البنية التحتية وقطاع الصحة

وتبنى المؤتمر استعراض جانب من إنجازات الرئيس السيسي، وخاصة الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وقطاع الصحة، وكذلك مختلف محاور التنمية في ربوع مصر وعلى رأسها الصناعة الصحية، وكذلك القضاء على فيروس سي والأمراض المعدية.

وأطلقت مختلف أمانات حزب حماة الوطن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية لحث المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.