تفاصيل انتظام سير الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، مساء اليوم الأربعاء، انتظام حركة الملاحة بالمجري الملاحي للقناة بعد حادث اصطدام سفينة حاويات بكوبري الشهيد أحمد منسي بقطاع الإسماعيلية، خلال عبورها للقناة، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وأضاف ربيع في بيان رسمي أنه تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة، مشيرا إلى أن القاطرات تحركت فور تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي.

وتابع: «العطل حدث في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، وتم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ4 قاطرات ويجري العمل حاليا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها، وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة».

ويبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، فيما وجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.