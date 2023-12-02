أسباب زيادة السفن العابرة في قناة السويس.. بنما كلمة السر (أرقام)

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أول أمس الخميس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2023 سجلت رقما قياسيا غير مسبوق على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية، وكذا العائدات المحققة، حتى أصبح أعلى معدل تشهده القناة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.

حركة الملاحة خلال نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة

وأوضح رئيس الهيئة، وفق بيان سابق، أن حركة الملاحة بالقناة خلال نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة بالاتجاهين، مقابل عبور 2171 سفينة شهر نوفمبر العام الماضي، بفارق 93 سفينة، وبنسبة زيادة قدرت بـ4.3 %، وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن نوفمبر من العام الماضي بفارق 10.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 8.2 %.

جاءت الزيادات الكبرى في عبور السفن الملاحية لمجرى قناة السويس انعكاسا لما تشهده قناة بنما من ازدحام كبير، ما أثر بدوره على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وفقاً مسؤول كبير بمجموعة الشحن اليونانية «أنجيليكوسيس غروب»، حيث قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة: «ستستقبل قناة السويس بالنهاية عدد سفن أكبر بكثير بسبب أزمة قناة بنما، ما يرجح زيادة وقت الانتظار في كلا القناتين».

قلة الأمطار أدت لجفاف بحيرة رئيسية لقناة بنما

وبحسب موقع «Bloomberg»، فقد تسببت قلة هطول الأمطار لجفاف بحيرة رئيسية لقناة بنما، الأمر الذي عرقل الشحنات عبر أحد أهم الممرات المائية بالعالم، حيث أدت التأخيرات الناتجة لاضطراب التجارة العالمية، ما أجبر السفن للقيام برحلات طويلة حول أمريكا الجنوبية هربا من الزحام والتكدس.

وقال «ستول» إن قناة السويس تعد إحدى أهم الطرق البديلة للسفن التي تبحر بين الولايات المتحدة وآسيا، حيث نجح القائمون على القناة في التعامل مع قضايا التكدس «بشكل جيد للغاية طيلة سنوات»، الأمر الذي أبطأ من حدوث أزمة، حيث تتمتع قناة السويس بسعة أكبر بالمقارنة بممر بنما المائي، ما مكنها من التعامل مع عدد أكبر من السفن بشكل يومي.

خبير اقتصادي: قناة السويس أهم مصادر النقد الأجنبي

من جانبه، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن التغيرات المناخية كان لها تأثير كبير لما شهدته قناة بنما مؤخرا، من توقف إحدى قنواتها نظرا لقلة هطول الأمطار، مشيرا إلى أن قناة السويس هي إحدى أهم المصادر الخمسة للنقد الأجنبي المصري، والتي سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في تعزيز النقد الأجنبي المصري.

شعيب: نتوقع وصول إيرادات القناة لـ10 مليارات دولار خلال 3 سنوات

وأضاف «شعيب» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بنهاية عام 2024 توقع القائمون على قناة السويس وصول إيرادات القناة لـ8 مليارات دولار، وفي خلال الـ3 سنوات المقبلة من المتوقع أن نصل لـ10 مليارات دولار، «قناة السويس ليست ممرا ملاحيا مهما، لكنها تقدم خدمات ملاحية كبرى وهامة للسفن، وأصبحنا ننافس قناة بنما فيما يخص عبور والخدمات المقدمة للسفن».