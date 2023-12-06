مصادر: مصر ترفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، بمواصلة مصر فتح معبر رفح من الجانب المصري، لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية والمستشفيات الميدانية واستقبال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية.

وذكرت المصادر، أن الهلال الأحمر المصري ينسق مع الوكالات المعنية لتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساعدة اللازمة لإدخال المساعدات للقطاع.

وأفادت المصادر بقلق مصر من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين، مشددةً على رفض مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي.