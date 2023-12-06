وزير العدل الفلسطيني: التهجير القسري جريمة كبرى تنتهك القوانين الدولية

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن التهجير القسري للفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية، ويجب وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة.

محاسبة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية عليها بدء إجراءات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية، موضحا أنه جار توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لإرسالها إلى المحاكم الدولية.

وشدد على أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لم تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أننا سنقاوم الاحتلال بجميع الوسائل للحصول على حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد وزير العدل الفلسطيني، على أن شعب وقيادة فلسطين يثمنون الموقف المصري بشأن رفض التهجير للشعب الفلسطيني، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا على ضرورة وقف القتال ومنع التهجير القسري للشعب الفسطيني وهذا موقف يُقدر.