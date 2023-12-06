تقرير أمريكي: الحياة في قطاع غزة قد تكون مستحيلة بعد الحرب

حذّر تقرير صادر عن صحيفة «واشنطن بوست» من خطر الحياة في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن الحياة في القطاع بعد انتهاء الحرب قد تكون مستحيلة.

وأشار خبير إزالة المتفجرات في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام «UNMAS» تشارلز بيرش، في تصريحات للصحيفة الأمريكية، أنه يوجد مئات وآلاف الذخائر غير المتفجرة في قطاع غزة، وهي عالية الدقة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل.

معدلات انفجار الألغام

في الوقت الذي بيّنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، أنه من بين واحدة من 10 ذخائر تستخدم في الحرب لا تنفجر، ولكن الرقم يختلف بحسب نوع كل سلاح ويتأثر هذا بعوامل تشمل طول وظروف التخزين والطقس والهدف.

تكلفة عشرات الملايين

ولفت بيرش إلى أن استخراج هذه القذائف سيكلف عشرات الملايين من الدولارات وسيستغرق سنوات، لتعود غزة آمنة مرة أخرى، وقد تنفجر هذه القنابل مرة أخرى في أي وقت وتشوه أو تقتل الأشخاص.

غزة ستكون غير صالحة للسكن

في سياق متصل، خرج خبير إزالة الألغام في منظمة «الإنسانية والشمول» غير الربحية، سايمون إلمونت، الذي عمل في الموصل ومدن كان بها تنظيم «داعش»، موضحا أن غزة في الغالب ستكون غير صالحة للسكن إلى حد كبير.

تصميم القنابل

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن عديدا من القنابل المستخدمة في غزة مصمة بحيث لا تنفجر بمجرد ملامستها، ولكن يوجد بها فتيل يسمح لها بالانفجار تحت الأرض أو داخل المباني في ظل صعوبة تحديد أماكن هذه القنابل في الوقت الحالي.

عدد تقريبي للقنابل التي أطلقتها إسرائيل على غزة

ولم تفصح إسرائيل عن أي تقارير حتى الآن تفيد كميات القنابل المستخدمة في حربها على غزة الآن، ولكن في مطلع نوفمبر الماضي، ذكر وزير الدفاع يوآف جالانت إن إسرائيل أسقطت 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها.