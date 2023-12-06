خبير علاقات دولية: إسرائيل غير قادرة على هدم الأنفاق في غزة

قال أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، إن قادة إسرائيل طوال الوقت يكذبون للتغطية على الفشل الاستخباراتي والعسكري، فإسرائيل تدير الحرب لكن من يقود القتال هي الفصائل الفلسطينية، الاحتلال فقط دمر بنية تحتية.

أضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية مروة فهمي، في برنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل ما يعلنه الاحتلال الإسرائيلي من انتصارات، مجرد مزايدات سياسية داخلية، ويبدو أن هناك خلافات بين نتياهو ووزير دفاعه جالانت.

موضوع الأنفاق في غزة معقد

أوضح أن موضوع الأنفاق في غزة معقد جدا، وهناك تناقض بين ما تصرح به إسرائيل، ووجود المحتجزين، فعمليا لا يوجد اتصال بين هذه الأنفاق حتى تتمكن من إغراقها إذا توصلت لإحدى الفتحات، وهذه مجموعة من الافتراضات والمبالغات.

جيش الاحتلال يعاني من التخبط

وذكر أن أي جيش يلجأ لهذا النوع من المعارك هو جيش يعاني من التخبط، والاستراتيجيون الآن يرون أن إسرائيل هُزمت استراتيجيا، لأن هذا النوع من المعارك عمليا ثمنه من قتل الأبرياء وعدم تحقيق انتصارات يكون كبيرا.