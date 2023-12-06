«قتل حمامة بالخطأ».. أغرب تهمة وراء اعتقال سائق أجرة في اليابان

ألقت الشرطة في العاصمة اليابانية طوكيو القبض على سائق أجرة، للاشتباه في أنه تعمد دهس سرب من الحمام على الأرض، مما أسفر عن نفوق واحدة من طيور الحمام، التي تحظر القوانين اليابانية التعرض لها.

اعتقال بسبب قتل حمامة بالخطأ

وقال متحدث باسم الشرطة اليابانية، في تصريحات أوردتها وكالة «فرانس برس»، إن المشتبه به «أتسوشى أوزاوا»، البالغ من العمر 50 سنة، «استخدم سيارته في قتل حمامة»، وبناءً عليه تم إلقاء القبض عليه بتهمة انتهاك قوانين حماية الحياة البرية.

وذكر السائق المتهم أن تجنب السيارات أمر متروك لطيور الحمام، وأنه لم يقصد قتل الحمامة، وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام يابانية، إنه خرج مسرعاً من إشارة مرور، عقب إنارة الإشارة باللون الأخضر، وعندها اصطدم بالطيور، بينما كان يسير بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة، وبعدها أبلغ أحد المارة الشرطة بوقوع الحادث، وعند قيام طبيب بيطري بالكشف على الحمامة، تبين أن سبب الوفاة يرجع إلى «الصدمة».

سبب اعتقال الشرطة للسائق المتهم

واعتقلت الشرطة السائق، واعتبرت تصرفه «خبيث للغاية»، بحسب شبكة تليفزيون «فوجي»، التي وصفت المتهم بأنه «سائق محترف لكنه قتل الحمامة».

يأتي إلقاء القبض على السائق المتهم بقتل الحمامة، نظراً لأن القانون في اليابان يحظر صيد الحمام البري في المناطق الحضرية، إلا إذا كان يشكل مصدر إزعاج، ومنها أن يسبب أضراراً للمحاصيل أو الماشية، ويكون صيد الحمام، في هذه الحالة، بعلم السلطات.