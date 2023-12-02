انطلاق تصويت المصريين في اليابان بانتخابات الرئاسة لليوم الثاني

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في طوكيو بسفارة جمهورية مصر العربية لدى اليابان في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني، وذلك بعد انتهاء السفارة المصرية لدى طوكيو من جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال الناخبين المصريين.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وانتهت أعمال اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 في سفارة مصر في طوكيو، بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية من مُختلف أنحاء اليابان إلى مقر البعثة بالعاصمة طوكيو طوال يوم الجمعة للمُشاركة في الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

الإدلاء بالصوت في الانتخابات

وجددت السفارة دعوتها للمواطنين من أبناء الجالية من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدًا السبت والأحد 2 و3 ديسمبر الجاري بالحضور لمقر السفارة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا بتوقيت طوكيو للإدلاء بأصواتهم، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ودون الحاجة لتسجيل مُسبق.

هذا، وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو هذه المناسبة لتُعرب للسادة أعضاء الجالية المصرية الكرام في اليابان عن وافر الاحترام والتقدير.