لمد عقد الإيجار.. اعرف طرق إثبات إقامة الورثة في الوحدة بعد وفاة مستأجرها

يعد الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب كل طرف منهما في الحصول على حقوقه كاملة، والتي منها معرفة كيفية إثبات الإقامة في العقار، حتى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر.

طرق إثبات الإقامة لامتداد عقد الإيجار

وأجاب المحامي ماجد حمدي، على هذا التساؤل، قائلًا إن إثبات الإقامة لامتداد عقد الإيجار في الوحدة المؤجرة يجوز بكل طرق الإثبات.

وأوضح «حمدي» طرق إثبات الإقامة لامتداد عقد الإيجار للورثة في الوحدة المؤجرة، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، موضحا أنها كالتالي:

- البينة والقرائن.

- توجيه اليمين.

أمثلة القرائن على نظام سداد الأجرة

وأشار إلى أنه، من أمثلة القرائن نظام سداد الأجرة، ويمكن اعتبار شهادة الشهود كبينة على الإقامة.

ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم، عددًا من الحلول المنطقية من وجهة نظر الملاك، والتي تساهم في حل الأزمة، وتحقيق العدالة بين طرفي الخلاف «الملاك والمستأجرين»، كما يرى الملاك أن مشروع القانون يساعد المباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم في الحد من خطورة تعرضها للسقوط.