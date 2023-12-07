اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق في كفر الشيخ للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم الخميس

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء دسوق، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي اليوم الخميس بمدينة دسوق هي «المساكن الشعبية، والاستاد الرياضي، وتقسيم رجب، وشارع الشركات، وموقف الأرياف، وشارع السلخانة، وأبراج الياسمين»، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات.

وأضاف البيان، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من قري دسوق وهي «الكنيسة، والعجوزين، وتوابع قرية شباس الملح»، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم، ولمدة ساعتين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات

وناشدت هندسة كهرباء دسوق أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس الموجودة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.