4 أشهر إجازة بأجر كامل بإجمالي 121 يوما من يناير حتى ديسمبر 2024

يترقب الملايين من المصريين قدوم العام الميلادي الجديد 2024، والحصول على عدد كبير من الإجازات والعطلات الرسمية التي تندرج تحت بند «إجازات مدفوعة الأجر»، وفقا لقانون العمل والخدمة المدنية المنظمين لقطاع الأعمال في مصر سواء كان قطاعا حكوميا أو خاصا، ووفقاً لأجندة العام الجديد فإنه متوقع أن تصل الإجازات التي سيحصل عليها المصريون إلى 121 يوماً كاملة، منها ما هو عطلات رسمية كأيام «الجمعة ـ السبت» والتي تصل لـ 104 أيام، ومنها ما هو عطلات بسبب الأعياد والمناسبات المختلفة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية العطلات والإجازات المتوقعة للعام الميلادي الجديد 2024 وفقاً لأجندة العام الجديد:

**إجازات شهر يناير

ـ تبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد والموافق الأحد الموافق 7 يناير 2024

ـ إجازة يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 عيد الشرطة المصرية.

**إجازات شهر أبريل 2024

ـ تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، وهي إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ إجازة عيد تحرير سيناء وتكون يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

**إجازات شهر مايو 2024

ـ إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

ـ إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024

** إجازات شهر يونيو 2024

ـ إجازة عيد الأضحى المبارك، وتبدأ من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024.

ـ إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

** إجازات شهر يوليو 2024

ـ إجازة رأس السنة الهجرية و تكون يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

ـ إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024.

ـ إجازة ثورة 23 يوليو وتكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

** إجازات شهر أكتوبر 2024

ـ إجازة 6 أكتوبر وتكون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024