موعد إجازة الانتخابات الرئاسية في المدارس.. «التعليم» تكشف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة الانتخابات الرئاسية للطلاب، في المدارس التي جرى تخصيصها كلجان انتخابية وعددها 8563 مدرسة، وجرى تجهيزها في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنّه سيتم منح الطلاب بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية من «10 حتى 12 ديسمبر 2023» خلال فترة عقد الانتخابات الرئاسية، مطالبا بتكثيف المعلمين لتدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

إجازة الانتخابات الرئاسية للطلاب

ووجّهت وزارة التعليم، المدارس بتخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين والمعلمين بالمدارس المخصصة كلجان في أقرب مدرسة لهم، مؤكدة انتظام وحضور المعلمين والعاملين في المدارس بجميع أنواعها «الرسمية - الخاصة - الدولية» خلال فترة انعقاد الانتخابات.

ويحصل الطلاب علي خمسة أيام إجازة بعد ضم الجمعة والسبت 8 و9 ديسمبر لأيام إجازة الانتخابات الرئاسية «10/11/12» ديسمبر، وذلك للطلاب في المدارس التي تطبق إجازة السبت.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، المدارس، بالاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، وتهيئة المناخ الملائم للانتخابات وتوفير الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.

كما وجّهت وزارة التعليم، المدارس، بوضع لجان انتخابية في الطابق الأرضي بالمدارس بما يتناسب مع كبار السن وذوي الهمم وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة باللجان.