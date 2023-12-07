«تهددهم بالموت».. ما هي بكتيريا الشيجيلا التي ضربت جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟

بات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مهددين بشكل كبير، خلال الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، بعد أن تفشت بكتيريا مميتة بين صفوفهم خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى لخروج عشرات الجنود عن الخدمة خلال الحرب.

بكتيريا الشيجيلا، هكذا كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، خلال الساعات الماضية أن صفوف جيش الاحتلال الموجود في قطاع غزة تعاني من تفشي أمراض الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي، مشددة على أن «هناك زيادة غير عادية في حالات الإصابة بالأمراض المعوية بين الجنود»، فما هي البكتيريا التي ضربت جيش العدوان خلال حربه على غزة؟.

ما هي بكتيريا الشيجيلا التي ضربت جيش الاحتلال الإسرائيلي؟

تم تشخيص عدوى بكتيريا الشيجيلا التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء، وهو مرض خطير للغاية ينتشر بين الجنود في قطاع غزة، هكذا كشف تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أشدود، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، مشددا على أن الإسهال انتشر بين الجنود في الجنوب، وفي مناطق التجمع، ثم بين الجنود الذين يقاتلون في غزة أيضاً.

أصيب جنود جيش الاحتلال بالحمى ووصلت درجة حرارة أجسامهم إلى 40 درجة مئوية، وبدأوا يُصابون بالإسهال كل 20 دقيقة، ولم يعودوا صالحين للقتال ويعرضون أنفسهم لخطر الموت، هكذا أتم بروش.

عدوى الشيجيلا أو (داء الشيغيلات) هي عدوى معوية تسببها عائلة من البكتيريا تعرف باسم الشيجيلا، وتعد علامتها الرئيسية هي الإسهال، والذي غالبًا ما يكون دمويًا.

الشيجيلا بكتيريا معدية للغاية، يصاب الأشخاص بها عندما يتلامسون مع كميات صغيرة من البكتيريا من براز شخص مصاب بها، ويمكن أيضًا أن تنتقل عن طريق الطعام الملوث أو الشرب أو السباحة في مياه غير آمنة.

أعراض بكتيريا الشيجيلا التي ضربت جيش الاحتلال في غزة

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تبدأ علامات وأعراض عدوى الشيجيلا عادة بعد يوم أو يومين من الاتصال بمسبباتها، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع لتطويره.

وتشمل العلامات والأعراض التي تتراوح ما بين 5 إلى 7 أيام وقد تستمر بضعة أسابيع ما يلي:

الإسهال (غالبًا ما يحتوي على دم أو مخاط)

-آلام أو تشنجات في المعدة

-حمى

-الغثيان أو القيء

وتعد الشيجيلا سببًا رئيسيًا للإسهال الجرثومي في جميع أنحاء العالم، حيث تحدث سنويًا 80-165 مليون حالة سنوية، وتتسبب في 74000 إلى 600000 حالة وفاة.