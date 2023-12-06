مسلم: ما يحدث في غزة إبادة.. والمجتمع الدولي أعمى عنها وينحاز لمصالحه

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الأوضاع في غزة تتطور من لحظة لأخرى، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحدث عن حصار قوات جيش الاحتلال لمنزل يحيى السنوار.

واشنطن لا تقبل التهجير

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي طاهر أبو زيد، مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «الخارجية الأمريكية أكدت أنها لا تقبل التهجير ولكن الناس قلقون، لأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات في جنوب قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، والفصائل الفلسطينية أصدرت تصريحات أكدت فيها رفضها الهجرة إلى مصر، والدولة المصرية تؤكد هذا الأمر لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية».

إبادة في قطاع غزة

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ ما يحدث في غزة إبادة، حيث ارتقى أكثر من 16 ألف شهيد بالإضافة إلى آلاف المصابين، أما المجتمع الدولي فهو أعمى ويصر على الانحياز الواضح لدولة الاحتلال، مشددًا على أن معاييره مزدوجة، فقد تغيرت من أوكرانيا إلى غزة، وكل ما كان يتحدث فيه عن أوكرانيا لم يتحدث فيه عن غزة.

وأكد، أن انحيازات المجتمع الدولي لمصالحه واضحة وصريحة: «الصورة الذهنية لأمريكا في المجتمع المصري والشرق الأوسط لم تكن لطيفة، وفي فترة ما أصبحت مقبولة إلى حد ما، وبعد الربيع العربي تراجعت صورتها الذهنية وبذلت جهودا لتحسينها، وبعد الحرب الأخيرة انهارت هذه الصورة الذهنية».