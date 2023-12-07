تهدد حياة الملايين.. هل تصل عاصفة النينو التي ضربت العالم إلى مصر؟

لا تزال ظاهرة النينو، تضرب دول العالم، واحدة تلو الأخرى، والتي تسببت في فيضانات أودت بحياة مئات البشر على مدار الأيام الماضية، ما جعل حالة من الرعب تسيطر على العالم، من وصول تلك الظاهرة إليهم، لا سيما مع بداية فصل الشتاء.

«ارتفاع عدد الضحايا إلى 165»، هكذا كشف إسحاق مورا، المتحدث باسم الحكومة بالعاصمة الكينية نيروبي، مؤكدا أن الفيضانات المدمرة الناجمة عن أمطار النينيو النشطة بشكل غير عادي التي ضربت عدة أجزاء من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، جعلت العديد من الطرق مدمرة، موضحا: «إصلاحات الطرق مستمرة في المناطق المتضررة اعتمادًا على مستويات مياه الأمطار وإمكانية الوصول إليها».

ما هي ظاهرة النينو التي أودت بحياة المئات حول العالم؟

لم تكتفِ الفيضانات بتدمير الطرق، بل تسببت في انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه، بحسب مورا، حيث أكد أن السلطات الصحية اكتشفت 103 حالات إصابة بالكوليرا في مقاطعة لامو على الساحل الكيني، ما أدى إلى وفاة شخصين.

«آلاف المنازل جرَّفتها المياه أو تقطعت بها السبل، وغمرت المياه الأراضي الزراعية وغرقت الماشية»، هكذا كشفت تقارير حكومية كينية عن حجم الدمار الذي تعيشه البلاد بسبب ظاهرة النينو.

وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «الفاو»، تحذيرا خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ظاهرة النينو تهدد حياة أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم، في ظل تأثيرها على الأمن الغذائي.

«عاصفة نهاية الأسبوع تشكل تهديدا للطقس القاسي والرياح والأمطار الغزيرة عبر شرق الولايات المتحدة»، تحت هذا العنوان كشف مركز تنبؤات «FOX» أن نظام العواصف المتطور سوف يؤدي إلى تساقط الثلوج والأمطار على نطاق واسع، فضلا عن العواصف الشديدة والرياح العاصفة في النصف الشرقي من الولايات المتحدة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد التقرير أن جميع المؤشرات تؤكد أن هناك عاصفة كبيرة ستحدث قد تتسبب في تعطيل السفر وانقطاع التيار الكهربائي لملايين الأمريكيين.

تشير بعض نماذج التوقعات إلى أن الرياح المدمرة التي تتراوح سرعتها بين 50 و70 ميلاً في الساعة يمكن أن تهب على الساحل الشرقي، وخاصة وسط المحيط الأطلسي إلى نيو إنجلاند من أواخر يوم السبت حتى الأحد.

ووضع مركز التنبؤ بالعواصف (SPC) التابع لـ NOAA المنطقة في المستوى 1 من 5 على مقياس مخاطر العواصف الرعدية، ويشمل ذلك مدينتي تولسا وبروكن آرو في أوكلاهوما، وسبرينجفيلد في ميسوري، وفورت سميث وفايتفيل في أركنساس.

هل تصل ظاهرة النينو إلى مصر؟

«هل تصل ظاهرة النينو إلى مصر؟» سؤال طرح نفسه في ظل القلق الذي يعيشه المواطنون بعد اجتياح العواصف لدول أفريقية على رأسها كينيا، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الذي كشف لـ«الوطن» في تصريحات سابقة، أن ظاهرة النينو بالفعل أثرت على مصر خلال فصل الصيف الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، موضحا: «سيمتد تأثير الظاهرة خلال فصل الشتاء، الذي سيصل ذروته في شهري يناير وفبراير».