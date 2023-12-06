ظاهرة النينو تضرب شرق إفريقيا بقوة.. أمطار غزيرة وفيضانات في الصومال

وقعت فيضانات شديدة في مدن دولة الصومال أقصى شرق إفريقيا وسببت تشرد نحو مليون و700 ألف شخص في ظل حاجتهم للمساعدة بحسب منظمات الإغاثة الإنسانية، وحدثت هذه الفيضانات بسبب بظاهرة النينو المناخية.

توقف حياة الأفراد

وكانت أكثر مدن الصومال تضررا مدينة «بلد وين» التي تقع في منطقة يعبر خلالها نهر شبيلي وسط الصومال، فيما أشار كيفن ماكي، مدير منظمة «وورلد فيجن World Vision في الصومال»، إلى زيارته مناطق في البلاد غمرتها الفيضانات وتعطلت حياة المواطنين.

واستطرد ماكي بحسب موقع «يورو نيوز»: «الوحل والمياه في كل مكان، والحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة، وإيصال إمدادات الإغاثة والمساعدات إلى مواقع كهذه، بواسطة القوارب ثم عبر حقول الطين للوصول إلى التجمعات السكنية المحلية أمر صعب للغاية».

ما هي ظاهرة الـ«نينيو» المناخية؟

مرت منطقة شرق قارة إفريقيا بجفاف قاسي وبعدها تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة استمرت أسابيع تأثرا بظاهرة الـ«نينيو» المناخية والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال، كما أدى ذلك لوفاة أكثر من 300 في المنطقة.

وتحدث ظاهر النينيو بشكل طبيعي وتنشأ في المحيط الهادئ وترتبط بالمنطقة التي تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة والجفاف، ولكنها ترتبط في مناطق أخرى التي تشهد أمطارا غزيرة، فيما يرى العلماء أن أسوأ آثار ظاهرة «نينيو» حاليا ستكون في الفترة من نهاية العام 2023 حتى العام المقبل في ظل التغيرات المناخية الحادثة.