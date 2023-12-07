حملة المرشح حازم عمر تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

دعت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر الانتخابي الخاص بالمرشح، إذ إنّ انتخاب المواطنين ينصر الدولة.

وأكدت الحملة استعدادها التام لهذا العرس الانتخابي الديمقراطي في أقل من 3 شهور، مرددين هتافات تفيد: «مصر أولا.. ومصر دائما».

وقال المرشح الرئاسي حازم عمر: «أيام قليلة تفصلنا عن التوجه لصناديق الاقتراع، وكانت هذه خطوة جريئة بها تحديات كثيرة، لكننا أثبتنا حتى الآن أننا حزب ولاؤه الأول والأخير لشعب مصر».

وأضاف «عمر»، أن الشعب هو السيد والحكم وهو الذي يقرر مصيره مستقبله، متابعًا: «أنّه منذ 8 سنوات قولت إنّه خلال 10 سنوات من إنشاء حزب الشعب الجمهوري سيكون لنا مرشحا لرئاسة الجمهورية».