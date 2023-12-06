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حازم عمر: على المواطنين النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب:

حسن صالح
05:06 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
المرشح الرئاسي حازم عمر

المرشح الرئاسي حازم عمر

خلال مؤتمر عقده المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بمدينة بنها في القليوبية، توجه بالشكر والتقدير للحضور، وقال: تفصلنا أياما قليلة عن بدء التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، وهي خطوة جديدة تحمل الحزب خلالها تحديات كثيرة، وأثبت أنه قادر على تحديد أولويات الشعب ورؤيته ومستوى معيشته ومستقبل أبناءه.

وشهد المؤتمر الذي عقد بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها في القليوبية، حضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، والنائب عبد الله مبارك أمين محافظة القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وأعضاء الحملة المركزية للمرشح الرئاسي، وعدد من أبناء وقيادات الحزب بالمحافظة، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

الحزب حقق نتائج جيدة 

وتابع حازم عمر، خلال كلمته: «كان نفسي أروح الـ27 محافظة خلال فترة الدعاية، لكن دا مستحيل لقصر فترة للدعاية الانتخابية»، مشيرا إلى أن الحزب حقق نتائج جيدة رغم أن عملية الاقتراع لم تبدأ بعد.

الخبرات والتاريخ السياسي والرؤية المستقبلية

وكشف عمر، أن المرشح الرئاسي لابد أن يرتكز على قاعدة حزبية وشعبيه تؤهله للمنافسة، وثانيها أن يكون رجل دولة، وثالثها أن تكون لديه خبرات وتاريخ سياسي ورؤية مستقبلية وبرنامج عملي مدروس.

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