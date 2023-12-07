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«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات عنيفة في مناطق الصبرة والشجاعية والزيتون بغزة

كتب:

هانى حسن
11:01 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، بوجود اشتباكات عنيفة في مناطق الصبرة والشجاعية والزيتون بغزة، وأن الدفاع المدنى فى غزة غير قادر على انتشال الشهداء من الشوارع.

وأضافت أنّ المساعدات الإنسانية أصبحت تدخل إلى رفح فقط، ومنع قوات الاحتلال إدخل المساعدات إلى منطقة خان يونس، وهى شوارع جنوب قطاع غزة ممتلئة بالنازحين، وأن حالة الجوع بدأت تنتشر بين السكان، وعدم وجود المياه والغذاء، وهناك إجبار المواطنيين، الانتقال إلى منطقة جنوب رفح الفلسطينية، وأن هناك محاولات لتقسيم  غزة إلى مربعات ضغيرة، وأن الكثير من العائلات يتلاقون التهديدات والأوامر بالإخلاء.

وتابعت أن النازحون في خان يونس، يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، بسبب الاستهداف المتواصل للمناطق، وشح المواد، وصعوبة التوجه إلى مدينة رفح، بسبب استهداف الاحتلال البنية التحتية والطرق. 

 

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