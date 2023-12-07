سقوط شهداء في قصف إسرائيلي على غزة.. وحزب الله يقصف موقعين لـ«الاحتلال»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسقوط عشرات الشهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب شرقي غزة، إضافة إلى 4 شهداء بعد قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات فجر اليوم.

وأضافت القناة، أنّ حزب الله اللبناني أعلن استهدف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة، وأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، كما جرى إطلاق رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة.