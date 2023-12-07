برلماني: تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات واجب وطني للحفاظ على مصر

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القيم بالبرلمان، أنّ تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل واجب وطني؛ للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها، مشيرًا إلى أنّ ما شهدته مصر من إنجازات ونجاحات متتالية وتنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات، خلال خلال العشر السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي دفع المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لإعلان دعمهم ووقوفهم خلف الرئيس في الانتخابات الرئاسية.

إنجازات الرئيس السيسي

وقال «المير»، في بيان اليوم، إنّ الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض والسنوات الأخيرة شهدت كمًا غير مسبوق من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، وأن الرئيس السيسي حقق طفرة كبيرة في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية، مؤكدًا أنّ الوضع الراهن في المنطقة والصراعات المستمرة بالمنطقة المحيطة في مصر يجعلان الدعم والمساندة والتأييد للرئيس السيسي في هذه الانتخابات أمرًا ضروريًا لمواجهة شتى التحديات الأمنية والسياسية.

وقال المهندس حسن المير، إن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها إلا أنها تسعى لدفع عجلة الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية خاصة أن القيادة السياسية أعطت أولوية قصوى لدعم قطاعي الزراعة والصناعة وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وتنمية المشروعات الصغيرة، مؤكداً أنّ مصر حققت نجاحات اقتصادية كبيرة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأشار المهندس حسن المير إلى أن كل فئات المجتمع المصري يدعمون ويؤيدون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها مؤكداً أن العالم كله سيرى المكانة المرموقة للرئيس عبدالفتاح السيسي في قلوب وعقول كل المصريين بمشاركتهم الكبيرة والواسعة في هذه الانتخابات.