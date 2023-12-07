انطلاق حملة للتبرع بالدم في الإسماعيلية لصالح أهالي غزة

انطلقت صباح اليوم الخميس قافلة للتبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة بمشاركة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعلى رأسها مؤسسة صناع الحياة تحت شعار من مصر إلى فلسطين.

وانطلقت الحملة في ميدان المطافي من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى السادسة مساء من أمام مسجد الإسماعيلي، للتبرع بالدم لصالح القضية الفلسطينية وضحايا العدوان في غزة.

وأعلنت الحملة استهداف 100 كيس على مدار ساعات الحملة سيجري إرسالها عبر وزراة الصحة المصرية إلى المستشفيات داخل قطاع غزة بعد إعادة تصنيفها طبقا لنوع الفصيلة.

وقالت نسيبة محمد مسؤول حملة التبرع بالدم بالإسماعيلية والمدير التنفيذي لمكتب مؤسسة صناع الحياة في الإسماعيلية، إن الحملة تأتي تحت شعار «من مصر الي فلسطين»، للتبرع بالدم لدعم أهالي قطاع غزة التي ينظمها التحالف الوطني لمؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

وأشارت إلى أن الحملة مستمرة مع إقبال كبير من أهالي المدينة لمساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مسجد المطافي في حي ثان الإسماعيلية، داخل وامام سيارات بنك الدم.