«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: إسرائيل تستخدم أسلحة قاتلة ومميتة في غزة

أكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فشل المجتمع الدولي في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أنّ ما يجري في قطاع غزة يضرب أسس العدالة الدولية في مقتل، حيث تستخدم إسرائيل أسلحة قاتلة ومميتة بشكل غير مسبوق.

وأضافت «عبده»، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل تشن حملة إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونتحدث اليوم عن نحو 22 ألف قتيل، متوقعات أن يتجاوز العدد 30 ألف قتيل، خاصة أنّ هناك عددا كبيرا جدًا من الضحايا والمفقودين ما زال تحت الأنقاض، ويضاف إليه أكثر من 45 ألف جريح، ما يعني أنّ 3.5% من سكان قطاع غزة سقطوا بين شهداء وجرحى.

وتابع رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ المنظمات الأممية فشلت في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، ويعلم الأمين العام بالأمم المتحدة كل هذا، ولا يستطيع أحد أن يأخذ قرار، وأنّ المنظومة الدولية تشارك في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ولم يعد أمام الفلسطينيين إلا قوة الشارع، والشارع يجب عليه أن يتحرك ويضغط على صناع القرار السياسي حول العالم.