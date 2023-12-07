حملة المرشح حازم عمر: أكثر من 10 آلاف شخص لمتابعة الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة لديها 26 غرفة لمتابعة العملية الانتخابية في عدد من محافظات، ونستعد لخوض الانتخابات الرئاسية بقوة كبيرة كما حدث في انتخابات المصريين بالخارج، مؤكدًا أنّ العملية الانتخابية للمصريين في الخارج كانت منضبطة وسارت بسلاسة كبيرة، كما كانت هناك كثافة تصويتية من المصريين في الخارج وخاصة في الدول العربية.

أكثر من 10 آلاف شخص لمتابعة الانتخابات

وأضاف المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحملة لديها ما يزيد على 10 آلاف شخص لمتابعة الانتخابات الرئاسية على أرض الواقع داخل شتى أنحاء الجمهورية.

وعن سؤاله حول إلقاء المرشح الرئاسي حازم عمر كلمة للشعب المصري قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، أوضح الشقنقيري قائلا: «المرشح الرئاسي حازم عمر لن يلقي كلمة قبل الصمت الانتخابي، حيث إنّنا عقدنا العديد من المؤتمرات في عددٍ من محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية، ونستعد بقوة للمنافسة في العملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة.

غدا.. بدء فترة الصمت الانتخابي

ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي، غدًا، تمهيدًا لانعقاد الانتخابات الرئاسية في الداخل وذلك من الساعة 12 صباحًا، حيث تتوقف الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة عن الدعاية الانتخابية سواء عبر اللقاءات التلفزيونية أو المؤتمرات الجماهيرية وغيرها من الوسائل الإعلامية.