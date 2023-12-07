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هيئة الدواء توضح كيفية الوقاية من مرض شلل الأطفال.. التطعيم أولا

كتب:

مريم الخطري
02:27 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أصدرت هيئة الدواء منشورا لتوضيح كيفية الوقاية من مرض شلل الأطفال، موضحة أهمية الحصول على التطعيم المخصص للمرض، والذي يكون إما عن طريق الحقن أو النقط، وينقسم لجرعات أساسية وأخرى داعمة.

وشددت على ضرورة تلقي التطعيم في مواعيده المحددة،  والمتابعة مع طبيب مختص في حالة عدم تلقي الجرعة في موعدها المحدد.

تسجيل وتحليل المستحضرات البشرية

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن مراجعة أحدث آليات العمل الرقابي فيما يخص تسجيل وتحليل المستحضرات البشرية، لافتة الى أن الورشة تهدف إلى مراجعة أحدث الإرشادات المتعلقة بتقديم الملفات البشرية الصيدلانية التي توضح أوجه القصور الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى الخروج عن المواصفات، وكيفية تجنب هذه العيوب، وكذلك مراجعة لتقديم ملفات التجديد.

وأشارت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد اورشة العمل يوم الاثنين 18 ديسمبر، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، والورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.