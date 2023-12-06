هيئة الدواء تحذر من تأثير فوار الحموضة على فعالية الأدوية.. نصائح مهمة

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن فوار الحموضة يؤثر على فعالية كثير من الأدوية، ويغير طريقة عملها، وقد يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

وأوضحت في منشور لها أن ​فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ ما يؤثر على مستواها في الدم، وفاعليتها مثل مضادات الفطريات، منها «الأتراكونازول».

فصل الجرعات

ونصحت هيئة الدواء ​​المواطنين بضرورة فصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة (الفوار) بساعتين أو أكثر. ​​

وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية «برومات»، لافتة إلى أن الهيئة تهدف ورشة العمل إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على طريقة استخدام منصة ميكنة الموافقات على مواد التسويق والإعلان «برومات».

وأشارت إلى بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 بمقر الهيئة، موضحة أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.