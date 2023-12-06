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هيئة الدواء تحذر من تأثير فوار الحموضة على فعالية الأدوية.. نصائح مهمة

كتب:

مريم الخطري
12:57 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن فوار الحموضة يؤثر على فعالية كثير من الأدوية، ويغير طريقة عملها، وقد يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

وأوضحت في منشور لها أن ​فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ ما يؤثر على مستواها في الدم، وفاعليتها مثل مضادات الفطريات، منها «الأتراكونازول».

فصل الجرعات 

ونصحت هيئة الدواء ​​المواطنين بضرورة  فصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة (الفوار) بساعتين أو أكثر. ​​

وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية «برومات»، لافتة إلى أن الهيئة تهدف ورشة العمل إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على طريقة استخدام منصة ميكنة الموافقات على مواد التسويق والإعلان «برومات».

وأشارت إلى بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق 17  ديسمبر 2023  بمقر الهيئة، موضحة أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.