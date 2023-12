أول فيديو للحظة اقتحام قوات الاحتلال لمنزل يحيى السنوار في غزة.. عاجل

صرحت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنهم اقتحموا منزل أحد قادة الفصائل الفلسطينية «يحيى السنوار»، وذلك بعد حصاره عدة ساعات، بحسب صحيفة «سي بي إس».

وتداول رواد التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل يحيي السنوار الموجود في خان يونس بقطاع غزة، ويظهر في الفيديو المنزل وهو في حالة دمار وقصف فضًلا عن آثار إطلاق النار داخل المنزل.

Israel's military today released a video claiming it shows special forces attacking in the heart of Khan Yunis, #Gaza and surrounding the house of the leader of Hamas, Yahya Sinwar.



The video shows Israeli soldiers shooting without any obvious targets to shoot at. pic.twitter.com/E6FOF42aRd