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أول فيديو للحظة اقتحام قوات الاحتلال لمنزل يحيى السنوار في غزة.. عاجل

كتب:

أحمد عادل موسى
06:28 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
اقتحام قوات الاحتلال لمنزل يحيي السنوار

اقتحام قوات الاحتلال لمنزل يحيي السنوار

صرحت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنهم اقتحموا منزل أحد قادة الفصائل الفلسطينية «يحيى السنوار»، وذلك بعد حصاره عدة ساعات، بحسب صحيفة «سي بي إس».

وتداول رواد التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل يحيي السنوار الموجود في خان يونس بقطاع غزة، ويظهر في الفيديو المنزل وهو في حالة دمار وقصف فضًلا عن آثار إطلاق النار داخل المنزل.

جيش الاحتلال يقتحم منزل السنوار 

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان مسجل فيديو أنهم حاصروا منزل السنوار، وهي مسألة وقت فقط ليتم القبض عليه، كما يتحدث دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش دفاع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن استهداف مدينة خان يونس في قطاع غزة يهدف لمطاردة السنوار، مؤكدًا أنه لا يعيش على سطح الأرض بل يعيش تحت الأرض.

وفي سياق متصل، رفض دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكشف عن تفاصيل لها علاقة بطريقة هروبه أو المكان الذي يختبه به ويعرفه الجيش مؤكدًا أن مهمتهم هي الوصول إلى يحيي السنوار وقتله. 

وعلى هامش أحداث السابع من أكتوبر، المعروفة بعملية «طوفان الأقصى»، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحصار مدينة خان يونس لمدة شهرين، وارتكبت جرائم مستمرة، ونتج عن هذا القصف تدمير جزء كبير من قطاع غزة وتشريد ما يقرب من مليوني شخص من منازلهم، كما تمت نداءات من جميع أنحاء العالم لوقف إراقة الدماء في غزة وتقديم المزيد من المساعدات.

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