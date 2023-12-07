أول فيديو للحظة اقتحام قوات الاحتلال لمنزل يحيى السنوار في غزة.. عاجل

صرحت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنهم اقتحموا منزل أحد قادة الفصائل الفلسطينية «يحيى السنوار»، وذلك بعد حصاره عدة ساعات، بحسب صحيفة «سي بي إس».

وتداول رواد التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل يحيي السنوار الموجود في خان يونس بقطاع غزة، ويظهر في الفيديو المنزل وهو في حالة دمار وقصف فضًلا عن آثار إطلاق النار داخل المنزل.

Israel's military today released a video claiming it shows special forces attacking in the heart of Khan Yunis, #Gaza and surrounding the house of the leader of Hamas, Yahya Sinwar.



The video shows Israeli soldiers shooting without any obvious targets to shoot at. pic.twitter.com/E6FOF42aRd — Quds News Network (@QudsNen) December 7, 2023

جيش الاحتلال يقتحم منزل السنوار

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان مسجل فيديو أنهم حاصروا منزل السنوار، وهي مسألة وقت فقط ليتم القبض عليه، كما يتحدث دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش دفاع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن استهداف مدينة خان يونس في قطاع غزة يهدف لمطاردة السنوار، مؤكدًا أنه لا يعيش على سطح الأرض بل يعيش تحت الأرض.

وفي سياق متصل، رفض دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكشف عن تفاصيل لها علاقة بطريقة هروبه أو المكان الذي يختبه به ويعرفه الجيش مؤكدًا أن مهمتهم هي الوصول إلى يحيي السنوار وقتله.

وعلى هامش أحداث السابع من أكتوبر، المعروفة بعملية «طوفان الأقصى»، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحصار مدينة خان يونس لمدة شهرين، وارتكبت جرائم مستمرة، ونتج عن هذا القصف تدمير جزء كبير من قطاع غزة وتشريد ما يقرب من مليوني شخص من منازلهم، كما تمت نداءات من جميع أنحاء العالم لوقف إراقة الدماء في غزة وتقديم المزيد من المساعدات.