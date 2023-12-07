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مسؤول فلسطيني: «الاحتلال الإسرائيلي» يطلق 12 ألف طن متفجرات على غزة

كتب:

مريم جاد
12:53 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
محمد عريقات 

محمد عريقات 

قال محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب بفلسطين، إن الأطفال والطلاب في فلسطين يتعلمون معنى السلام والمحبة، عكس الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم أطفاله على إراقة الدماء. 

استمرار الرعاية الأمريكية للاحتلال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف معنى السلام، وجرى إبرام اتفاقيات كثيرة على مر السنوات الماضية وتفشل دائما، مشيرًا إلى أنه يتلقى رعاية من أمريكا.

وتابع: «جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق 12 ألف طن متفجرات على غزة، وإسرائيل تسعى لتحقيق الإبادة الجماعية، وذلك من المستحيل حدوثه، لأن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه». 

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بقلم مريم جاد