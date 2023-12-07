مراسل «إكسترا نيوز»: صعوبة في وصول المساعدات إلى غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، إن القصف المستمر من الجانب الإسرائيلي على غزة، حال دون حصر حتى عدد الضحايا والمصابين الذين يتزايدون مع الوقت، وأيضًا زاد من صعوبة إمكانية الوصول للمصابين تحت الركام.

قصف مستمر على قطاع غزة

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز»: «الأرقام الخاصة بعدد المصابين وصلت لحاجز الـ46 ألفا من ضحايا هذا الصراع، أما الشهداء باتوا فوق الـ17 ألف شهيد».

أما عن الأجواء في معبر رفح، أوضح أنها تنقسم إلى عدة أجزاء، الجزء الأول الخاص بدخول الشاحنات والمعونات التي تأتي من مصر أغلبها، والبعض يأتي من مطار العريش والمتعلقة بالمساعدات الدولية، ويتم التجهيز لها على مدار الساعة والتنسيق مع الطرف الآخر حتى عبورها قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك صعوبة فى وصول هذه المساعدات مع استمرار القصف وتضائل الاتصال والتواصل ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يستقبل هذه المعونات وإمكانية وصولها إلى ما أبعد من مدينة رفح.