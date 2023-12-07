احرص على تناوله.. نوع شاي يحميك من قٌرحة المعدة والسرطان

الشاي من المشروبات التي لها فوائد كثيرة، ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، ويحتسيه العديد من الأشخاص سواء وقت العمل أو في الإفطار، لكنهم ربما لا يعلمون أن هناك نوعًا يدعى «شاي البانونج» يتمتع بفوائد عديد، ويساعد على الحماية من قرحة المعدة والالتهابات التي تصيب الجسم.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ شاي البانونج من المشروبات المفيدة للغاية، ويساعد على التقليل من التوتر، وغني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الشوارد الحرة، وتقلل من الالتهابات اللي تصيب الجسم.

فوائد شاي البانونج

يساعد شاي البانونج على الحماية من الإصابة بقرحة المعدة وارتفاع الحموضة، وكذلك يعمل على تهدئة المعدة، يفيد مرضى القولون العصبي، لاحتوائه على فيتامين «أ» والليثوم والبوتاسيوم، ومن الممكن تناوله قبل النوم لأنه يساعد على إفراز السيتونين، التي تقلل من التوتر، وبالتالي يعد مهمًا للأشخاص الذين يعانوا من مشكلات النوم، ويفيد مريض السكر لأنه يساعد على إفراز الأنسولين، وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يحتوي عليها شاي البانونج فإن يجب عدم الإفراط في تناوله لأنه يساعد على النعاس.

شاي البابونج

البابونج هو عشب يأتي من زهور الأقحوان الشبيهة بعائلة النباتات النجمية، وجرى استهلاكه لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات الصحية، ويستمتع الكثير من الناس باستخدامه كبديل خالي من الكافيين للشاي الأسود أو الأخضر، ولمذاقه الترابي «الحلو» إلى حد ما.

وعلاوة على ذلك، فإن شاي البابونج غني بمضادات الأكسدة التي قد تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.